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ilki yaşattı

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Çolak, bunu başaran ilk sporcumuz olarak tarihe geçti

Giriş Tarihi: 13.8.2018
İbrahim Çolak ilki yaşattı
İskoçya'nın Glasgow şehrinde dün sona eren Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın son gününde milli cimnastikci , gümüş madalya kazanarak tarih yazdı. Halka aletinde 15 bin 100 puan toplayan milli sporcu, bu derecesiyle ikinci olarak kürsüde yerini aldı ve Türkiye'ye tarihindeki ilk gümüş madalyasını getirdi. İbrahim Çolak, geçen yıl düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle adını literatüre yazdırmıştı. Çolak'ın halka branşındaki hareketi, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından"Çolak" ismiyle literatüre geçirilmişti.
23 yaşındaki İbrahim Çolak başarılı kariyerine yeni bir halka daha eklemeyi başardı. Dün bir ilke imza atan Çolak, 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda da cimnastikte ilk madalyamızı kazanmıştı.
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İbrahim Çolak ilki yaşattı
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