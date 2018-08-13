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ünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum
Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapanış programıyla son buldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı Bilal Erdoğan
, organizasyon sonrası, Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'Dünya beşten büyüktür' dedik, aleyhimize çalışmalar başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler"
dedi. GÖRKEMLİ KAPANIŞ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
organizasyonun son gününde yapılan müsabakaları izledi. Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar'ın spor bakanları ile Özbekistan, Sierra Leone, Ukrayna, Azerbaycan, Tanzanya, Gine, Pakistan ve Kazakistan'ın da aralarında olduğu 30 ülkeden 89 misafir de organizasyonu takip etti.