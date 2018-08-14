Sporcularımız güle oynaya yurda döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronzla 5 madalya kazanan sporcularımız, dün akşam yurda döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
, "Çocuklar, tarihi başarılarla ülkemizi temsil ettiler" dedi. Şampiyonanın 200 metre yarışında Türkiye'ye altın madalya kazandıran ve 4x100'de son adam olarak müthiş bir performansla gümüş kazanılmasını sağlayan Ramil Guliyev
ise, "200 metrede beklediğimiz rekor çıkmadı ama Avrupa rekoruna çok yakın olduğu için daha da gelişecektir. Sezon henüz bitmedi. Diamond Lig ve Dünya Kupası var, orada yarışacağız. Sonra sezonu tamamlayıp analizleri yapacağız" ifadelerini kullandı.