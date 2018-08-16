Haber Hattı

ADANA DEMİR: DOLAR BOZDUR İNDİRİMİ KAP Spor Toto
1. Lig kulübü Adana Demirspor
, Türk Lirası
'nı değersizleştirmeye çalışan ABD'ye tepki olarak harekete geçti. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Adana Demirspor, vatanının ve milletinin yanındadır. Dolar bozduran taraftarlarımıza kombine satışlarından indirim uygulanacaktır"
denildi. 100 ila 500 dolar arasında döviz bozduran Adana
Demirsporlu taraftarlar, farklı tribünlerden yüzde 50'ye varan indirimlerle maç bileti ve kombine kart satın alabilecekler. TL LOGOLU FORMA Antalya
Konyaspor da, Türkiye
'ye karşı gerçekleştirilen ekonomik darbe girişimine tepki olarak harekete geçti. Yeşilbeyazlılar, bu hafta sahaya Türk Lirası'nın logosunun yer aldığı formayla çıkmak için TFF
'ye başvurdu. Kulüp açıklamasında, "Son dönemde ülkemize karşı yapılan operasyonlara Konyasporumuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF'ye başvurarak Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkmak için başvuruda bulundu. Tüm takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz"
denildi. SÜMEYYE BOYACI'DAN YÜZMEDE TARİHİ BAŞARI
İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı
tarihi bir başarıya imza attı. Milli yüzücü, kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı mücadelede yer alan milli yüzücülerden Sevilay Öztürk dördüncü, Özge Üstün sekizinci sırayı aldı. Çekya'nın Pilsen şehrinde devam eden Avrupa Paralimpik Okçuluk Şampiyonası'nda ise W1 Erkek Milli Takımımız ile Klasik Yay Kadın Milli Takımımız ülkemize altın madalya getirmeyi başardı. MARMARA BÖLGESİ AKIN ETTİ EN BAŞARILI KARADENİZ OLDU
Turkcell'in ana sponsoru olduğu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nde yaklaşık 47 bin öğrenci, Türk sporunun geleceği olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs 2018'de başlatılan ve 81 ilde, 423 bin 557 ilkokul 3. sınıfa giden öğrenciye erişilen ilk etabının karşılaştırmalı sonuçlarına göre, en çok öğrenciyi Marmara bölgesi yollarken yüzdesel olarak en başarılı bölge yüzde 13'le Karadeniz Bölgesi oldu.
Türkiye Sportif Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi'nde ikinci etap Eylül-Aralık aylarında gerçekleştirilecek. İkinci etapta hedef 1 milyon 287 bin 811 öğrenciye erişmek olacak 'GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ'
Türk sporuna en büyük desteği veren şirket olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün tarama çalışmalarıyla ilgili konuştu. Bütün, "Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarımızın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi TURKSPORU'nun ilerlemesi için yapılan bir altyapı devrimi. İleride bayrağımızı zirvelerde dalgalandıracaklarına inancımız tamdır, bundan gurur duyuyoruz"
dedi. EMRE MOR'A KRAL KOLTUĞU
LA Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor, Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaparak gündeme oturdu. Milli futbolcunun arkasında ismi ve forma numarası yazan sandalyesiyle fotoğrafı, on binlerce beğeninin yanı sıra, bir miktar da eleştiri aldı. Geçen sezon istediği performansı sergileyemeyen genç oyuncunun kiralanması gündeme gelmiş ancak İspanyol ekibi Emre'ye bir şans daha verme kararı almıştı.