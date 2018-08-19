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Rallisi'nde kazanan

'nın 'da yapılan 9. yarışında birinci olan takımından , sezonun 3. galibiyetini aldı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 17:20
Almanya Rallisi'nde kazanan Ott Tanak

'nın () 'da düzenlenen 9. ayağını, takımının Estonyalı pilotu kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan, 325,76 kilometre uzunluğundaki 9. mücadelesini, 3 saat 3 dakika 36 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 3'üncü, kariyerinin 5. ralli zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, Tanak'ın 39 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Fin pilot Esapekka Lappi ise liderin 1 dakika arkasında 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 172 yapan Neuville, genel klasman liderliğini sürdürdü. Yarışı liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde 4. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Fransız Sebastien Ogier ise 149 puanla genel klasmanda rakibini takip etti.

WRC'nin 10. ayağı, 13-16 Eylül tarihlerinde 'de yapılacak.

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Almanya Rallisi'nde kazanan Ott Tanak
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