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Denizin altında Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladılar

İlk Başkanlığı Genel Sekreteri dalgıç , tatil için gittiği Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Başkan 'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 14:15
Denizin altında Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladılar

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Genel Sekreteri ve aynı zamanda dalgıç olan , tatil için Kıbrıs'a gitti.

Burada ekip arkadaşlarıyla "Rabia" işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Başkan Erdoğan'ın posteri ile "İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı" yazılı pankart açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığını belirterek, "Başkan Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız." ifadesini kullandı.

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Denizin altında Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladılar
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