Zübeyde Süpürgeci'den büyük başarı

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Zübeyde Süpürgeci, kendi kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede, 30.96'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bu sonucun ardından şampiyonanın ikinci gününde Türkiye, 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

ERDOĞAN'DAN SÜPÜRGECİ VE KURT'A TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan milli atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcularımız Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.