Haber Hattı

Red ?Bull Formulaz'da kazananlara altın yağacak
Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz bugün yapılacak. Rize Ardeşen'in yemyeşil beldesi Tunca'da 10. kez düzenlenecek ve festival havasında geçecek yarışlara AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak. Ödüller ise heyecanın büyüklüğüne yakışacak. Yokuş aşağı frensiz araçlarla tüm rakiplerini geçmeyi başaracak birinciye 3 yarım altın, ikinciye 2 yarım altın, üçüncüye ise 1 yarım altın verilecek. En iyi tasarıma sahip aracın sahibi ise 1 yarım altın kazanacak. Üzülmez: Karamsarlığa gerek yok
Spor Toto Süper Lig
'e 1 yenilgi, 1 de beraberlikle giren Çaykur Rizespor
'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez
, kimsenin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyledi. Genç teknik adam, "İbrahim Üzülmez Allah'ın izniyle bu işi kaldırır, bundan önce de kaldırdı bundan sonra da kaldırır. Takıma, destek olun. Rizespor takımı bundan sonraki haftalarda da formasına, armasına sahip çıkacaktır. Küçük detaylar Süper Lig'de çok önemli. Oyuncularıma güveniyorum. BB Erzurumspor maçında çıkış yaparak camiayı güzel yerlere getirecekler" dedi. ?Göztepe'de rota Eren Derdiyok
Santrfor arayışını sürdüren ve Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Love ile ilgilenen Göztepe, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle ibreyi Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok
'a çevirdi. Love'a son teklifini iletip, beklemeye geçen İzmir ekibi, Eren Derdiyok'u da şehre davet etti. İlerleyen günlerde sarı-kırmızılı takımın iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor. Ligin ilk iki haftasında 135 dakika forma giyen Eren, rakip ağlara bir de gol bırakmıştı. 'Övünç'e desteğimiz sürecek ama profesyonel seviyede!'
Türkiye Tenis Federasyonu, sponsor bulamadığı için ABD Açık Gençler Şampiyonası'ndan çekilmek zorunda kaldığını açıklayan milli tenisçi Selin Övünç ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, genç tenisçinin 2016-18 yılları arasında federasyonca desteklendiği ancak gençlik olimpiyatları kotası alamadığının altı çizildi. Bu nedenden ötürü artık profesyonel tura geçecek olan Övünç'ün ABD Açık Gençler elemelerine katılmasındansa, federasyon ve bakanlığın belirlediği kriterleri sağladığı takdirde profesyonel tur takviminde yer alan başka turnuvalara katılması için desteklenmeye devam edileceği belirtildi. Serena Williams darphane gibi
23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams
, 18,1 milyon dolarlık
gelirle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu. Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, hamileliği nedeniyle 14 ay kortlardan uzak kalan ve müsabakalardan 62 bin dolar elde edebilen Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 1 numara oldu
. Wozniacki, 13 milyon dolar kazancıyla ikinci, bir başka ABD'li Sloane Stephens ise 11,2 milyon dolarlık geliriyle 3. sırayı aldı. Aziz Behich için anlaşma yok
Bursa'nın Aziz Behich
transferi için Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler, yeşil-beyazlı idareciler tarafından doğrulanmadı. Tarafların görüşmeleri sürdürdükleri bildirildi. Aziz Behich, Bursaspor formasıyla 6 sezonda 142 maça çıkarken 6 tane de gol atmıştı.
Bursaspor, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen defans oyuncusu William Troost-Ekong'u da İtalya ekiplerinden Udinese'ye 3.3 milyon Euro'ya satmıştı. ?Rusya'yı geçtik, yarı finaldeyiz
16 Yaş Altı Avrupa Kızlar Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Rusya'yı 58-47
yenen Türkiye, yarı finale yükseldi. Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun çeyrek final müsabakasında ilk yarıyı da 36-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 58-47 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Derin Erdoğan, 18 sayı kaydederek maçın en skorer oyuncusu oldu. 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarı finalde Çekya-Macaristan karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.