Haberhattı

Hamide Kurt'tan bir altın madalya daha

Berlin'deki Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Hamide Kurt, T53 kategorisinde kadınlar 400 metrede 57.76 saniye ile altın madalya kazanırken, şampiyona rekorunu da kırdı. Zeynep Acet de 1:09.62 ile gümüş aldı. İki gün önce kadınlar 200 metrede de Hamide Kurt altın, Zeynep Acet gümüş kazanmıştı.

BundesTürk Ligi başlıyor

Almanya 1. Ligi'nde yeni sezon bugün Bayern Münih-Hoffenheim maçıyla start alacak. Bundesliga'da yeni sezonda 14 Türk futbolcu, 1 teknik direktör, 1 antrenör görev alacak. Tayfun Korkut'un Stuttgart'ı çalıştırdığı Bundesliga'daki temsilcilerimiz şöyle: Erdinç Sözer (Wolfsburg Yardımcı Antrenör), Yunus (Wolfsburg), Ömer Toprak ve Nuri Şahin (Dortmund), Suat Serdar (Schalke), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Atınç Nukan (Leipzig), Ramazan Özcan (Leverkusen), Berkay Özcan (Stuttgart), Şahverdi Çetin (E.Frankfurt), Muhammed Kiprit (H.Berlin), Levin Öztunalı ve Ahmet Gürleyen (Mainz), Kaan Ayhan ile Kenan Karaman (Düsseldorf

Eski başkana 4 yıl hapis

ESKI Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin'e 4 yıl hapis cezası verildi. New York'un Brooklyn bölgesindeki mahkemede görülen "FIFA'daki yolsuzluk" davasında 86 yaşındaki Marin 4 yıl hapis ve 1,2 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Marin, FIFA'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında, "kara para aklama", "para transferi sahtekarlığı" ve "şantaj için komplo kurmak" gibi 7 suçlamanın 6'sında suçlu bulunmuştu.

Talisca Çin'de kalıyor

BEŞIKTAŞ'TAN ayrılarak kiralık olarak Çin'in yolunu tutan Talisca için karar verildi. Record'da yer alan habere göre; Çin ekibi Guangzhou Evergrande, performansından çok memnun kaldığı Talisca'nın bonservisini 25 milyon Euro'ya Benfica'dan alacak. 24 yaşındaki Brezilyalı, 7 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.