Haber Hattı

Guliyev, 100 metrede bronz madalya kazandı
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev
, Polonya'da yapılan Skolimowska Memorial yarışlarında 10.21'lik derecesiyle 100 metrede 3. olarak bronz madalya kazandı. Berlin'de düzenlenen son Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olan Guliyev, bu organizasyonun ardından katıldığı ilk uluslararası yarışmasında tekrar kürsüde yer almış oldu. Milli sporcu, 30 Ağustos'ta Zürih'te, Diamond Lig'in 200 metre sezon finalinde yarışacak. Emery'den Mesut'a destek
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil
'e destek verdi. İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada "Mesut'a yardım için buradayız. Biz onun ailesiyiz. Kulüp de onun evi. Bizler profesyonel insanlarız. Kariyerimizde bize yapılan eleştiriler ya da karşılaştığımız zor durumlarla da başa çıkmamız gerekiyor. Arsenal'de Mesut'a ihtiyacımız var ve biz ona yardım etmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Ümraniye'yi de yenen Boluspor 3'te 3 yaptı
Spor Toto 1'inci Lig'de 3. haftanın ilk maçında Boluspor
evinde Ümraniyespor'u 3-1 yenerek harika başlangıcını sürdürdü. Ev sahibi 35. dakikada Guido Koçer'in golüyle devreyi 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Boluspor 53. dakikada Ümit Kurt
'un golü ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 82. dakikada Mustafa Durak'ın golüyle skor 3-0'a gelirken, Ümraniyespor'un tek sayısını 89'da kaydeden Merthan Açıl sonucu ilan etti: 3-1. Boluspor 3'te 3 yapıp 9 puanla liderliğini sürdürürken, Ümraniyespor 3 puanda kaldı. Ölene kadar beraberiz! İngiltere Championship
ekiplerinden Brentford yeni sponsorunu açıkladı ve bir anda gündeme oturdu. Championship'te mücadele eden İngiliz ekibi cenaze levazımat şirketiyle sponsorluk anlaşması imzaladıklarını kulübün resmi hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada firmanın Brentford'un 'Resmi Cenaze Partneri' olduğu belirtilirken duyurunun başlığında "Ölene kadar Brentford" ifadesinin kullanılması da dikkat çekti. Sosyal medyada gündeme oturan bu durum espri konusu olurken bazı taraftarlar mizahi bir yolla tepkilerini ortaya koydu.