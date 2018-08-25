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Voleybol: Altı Kadınlar - Milliler ikinci oldu

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018 22:08

Altı Takımı, finalinde ev sahibi 'a 3-0 yenilerek, ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın Cacak kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ev sahibi ekip ile karşılaştı.

Mladost Atenica Spor Salonu'nda oynanan final maçında ay-yıldızlılar, rakibine 25-20, 25-18 ve 25-20'lik setlerle yenilerek, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Milliler, 1-9 Eylül tarihlerinde Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası - Milliler ikinci oldu
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