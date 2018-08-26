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'de Belçika GP'sinde zafer 'in

'de 2018 sezonunun 13. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde zafer Ferrari'nin Alman pilotu 'in oldu. Vettel bu sonuçla puanını 214'e yükseltirken yarışı ikinci sırada bitiren Mercedes'in İngiliz pilotu 231 puanla şampiyona liderliğini sürdürdü.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 18:36
Formula 1'de Belçika GP'sinde zafer Sebastian Vettel'in

Dünya Şampiyonası'nın 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Ferrari takımının Alman pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 13. mücadelesi, Belçika'nın Spa-Francorchamps kentiyle aynı adı taşıyan 7 bin 4 metrelik pistte, 44 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa ikinci sırada başlayan Vettel, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun beşinci, kariyerinin 52. şampiyonluğunu yaşadı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu 'ın ikinci tamamladığı yarışı, Red Bull-TAG Heuer takımından Hollandalı 3. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 214'e çıkaran Vettel, şampiyona lideri Hamilton ile arasındaki farkı 17'ye düşürdü. İki sürücüyü, 146 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 144 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izledi.

Sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si, 2 Eylül'de yapılacak.

İLK 10

Belçika Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Sebastian Vettel (Ferrari)
2. Lewis Hamilton (Mercedes)
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
4. Valtteri Bottas (Mercedes)
5. Sergio Perez (Racing Point Force India)
6. Esteban Ocon (Racing Point Force India)
7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)
8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
9. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
10. Marcus Ericsson (Sauber)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 231 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 214
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 144
5. Max Verstappen (Hollanda): 120

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 375 puan
2. Ferrari: 360
3. Red Bull: 238
4. Renault: 82
5. Haas: 76

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Formula 1'de Belçika GP'sinde zafer Sebastian Vettel'in
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