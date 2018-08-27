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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Haber Hattı
Gökberk'ten üst üste 3. şampiyonluk geldi
TENİS Federasyonu'nun takvimindeki TED ve GD Tenis kulübünde kazandığı şampiyonluklar sonrası Gökberk Ergeneman, Alanya'da da adından söz ettirdi. Turgut Soysal Tenis Akademi ev sahipliğindeki 2018 Büyükler Yaz Kupası'nda Gökberk, tekler finalinde Tugay Köylü'yü 6-0 ve 7-5 yenerken, çiftlerde de partneri Onur Kargin ile beraber Tugay Köylu- Deniz Gürsoy ikilisini 3-6, 6-4, 10-8 yenerek mutlu sona ulaştı.

Yelkende Avrupa 4.'lüğü
'da 15 ülkenin katıldığı 'nda Kuzey Kumlalı, Can Ertürk, Okyanus Arıkan ve Bilge Nur Yazıcı'dan oluşan Yelken Optimist Milli Takımımız, üçüncülük mücadelesinde Polonya'ya 2-1 yenildi. Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda İtalya 1., 2., Polonya ise 3. oldu.

Gözler ABD Açık'ta
SEZONUN son 'grand slam'i , 53 milyon dolarla tarihin en fazla ödül dağıtılan tenis turnuvası olarak bugün 'ta başlıyor. Efsane raket Federer burada 6. şampiyonluğa ulaşırsa Connors ve Sampras ile paylaştığı ABD Açık'ı açık dönemde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını tek başına ele geçirecek. Tek kadınlarda ise 7. şampiyonluk için mücadele edecek.
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