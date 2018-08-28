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ile özel sporcular el ele

Giriş Tarihi: 28.8.2018
TSK ile özel sporcular el ele

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Genelkurmay Başkanlığı, ortaklaşa yaptıkları projeyle anlamlı kamu spotu hazırladı. Mental yetersiz, otistik ve down sendromlu çocukların normal hayata adapte olmaları ve gelişmelerinde sporun en önemli unsur olduğunun vurgulandığı bu organizasyonda, "Sporda başarılı olan ve bayrağımızı dalgalandırma onurunu yaşayan şampiyon olmuş özel çocuklarımızla, diğer özel çocuklarımıza örnek olup, teşvik etmek için, onurumuz, gururumuz olan ordumuz ve Mehmetçiğimiz ile bir araya gelerek, ülkemizde ilk olarak yaptığımız bu kamu spotuyla, çok güzel bir mesaj verdiğimizi düşünmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

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TSK ile özel sporcular el ele
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