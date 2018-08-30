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Avrupa Karması’na yedi Türk atleti alındı

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Avrupa Karması’na yedi Türk atleti alındı
Çekya'da, 8-9 Eylül'de düzenlenecek IAAF 'nda 7 Türk atlet, Avrupa Kıta Karması'nda yer aldı. Ostrava kentindeki müsabakalarda, 200 metrede , 400 metre engellide Yasmani Copello, 100 metrede , 4x100 metrede ise Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer ve Aykut Ay piste çıkacak. Kupada, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik karmaları mücadele edecek. Öte yandan Guliyev ve Copello bugün 'de finalin iki yarışmasından biri olan Zürih'te koşacaklar. 30 Ağustos'ta Zürih, 1 Eylül'de ise Brüksel'deki mücadelelerde, yarış galipleri hem sezon birincisine verilen elmas kupayı alacak, hem de 50 bin doların sahibi olacak.
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Avrupa Karması’na yedi Türk atleti alındı
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