Avrupa Karması’na yedi Türk atleti alındı

Çekya'da, 8-9 Eylül'de düzenlenecek IAAF Dünya Kupası
'nda 7 Türk atlet, Avrupa Kıta Karması'nda yer aldı. Ostrava kentindeki müsabakalarda, 200 metrede Ramil Guliyev
, 400 metre engellide Yasmani Copello, 100 metrede Jak Ali Harvey
, 4x100 metrede ise Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer ve Aykut Ay piste çıkacak. Kupada, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik karmaları mücadele edecek. Öte yandan Guliyev ve Copello bugün Elmas Lig
'de finalin iki yarışmasından biri olan Zürih'te koşacaklar. 30 Ağustos'ta Zürih, 1 Eylül'de ise Brüksel'deki mücadelelerde, yarış galipleri hem sezon birincisine verilen elmas kupayı alacak, hem de 50 bin doların sahibi olacak.