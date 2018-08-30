Haber Hattı

Gümüşdağ: Visca için 10 milyon Euro önerdiler, biz reddettik
MEDİPOL Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ
, kulübün internet sitesinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Volkan Babacan ve Edin Visca'nın Fenerbahçe'ye, Emmanuel Adebayor
'un ise Galatasaray'a satılacağı iddialarını yalanlayan Gümüşdağ, "Son günlerde adları sık sık transfer haberleri ile anılan Volkan Babacan
, Edin Visca ve Emmanuel Adebayor
'un ayrılmaları hiç bir zaman gündeme gelmemiştir. Hatta bu transfer döneminde Edin Visca için yurt dışından 10 milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir" ifadelerini kullandı Novak Djokovic geç açıldı
TENİSTE sezonun son Grand Slam'i ABD Açık'ta ikinci gün favoriler kayıp vermedi. Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Macar rakibi Fucsovics karşısında 3. sette 2-4 geriye düştükten sonra üst üste 10 oyun alarak, rakibini 3-1 mağlup
etti. 2 numara Roger Federer, 177 numaralı seribaşı Yoshihito Nishioka'yı 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek zorlanmadan ikinci tura çıktı. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Samantha Stosur'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı. Wimbledon şampiyonu Alman Angelique Kerber ise Rus Margarita Gasparyan'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Jose Mourinho geldi mi, gitti mi, var mı, yok mu?
MANCHESTER United'ın akıbeti merak konusu olan teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımın son yaptığı idmana katılmadığı öne sürüldü... Tottenham'a 3-0 kaybedilen karşılaşma sonrası gazetecilerle tartışan ve basın toplantısını terk eden Portekizli teknik adam, her zaman tesislere geldiği aracın içerisinden çıkmayınca iddialar ardı ardına geldi. The Sun,
Mourinho'nun takımın başında idmana çıkmadığını yazdı. Daily Mail ise başka bir araçla tesislere girdiğini ve antrenmanı yönettiğini duyurdu. Salah'ı annesi ile tehdit ettiler
MISIR Futbol Federasyonu ile Mohamed Salah arasına kara kedi girdi. Liverpool forması giyen yıldız futbolcunun, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında yaşadığı zorlukları dile getirmesi ve hak ettiği imaj haklarının kendisine ödenmediğini söylemesi Mısır Futbol Federasyonu'nun tepkisini çekti. Yönetim Kurulu üyesi Khaled Lateif, "Kendisi şu an yurt dışında ve tabii orada her istediğini söyleyebilir. Ama Salah'ı, annesinin hala burada, Mısır'da olduğu konusunda uyarmak isterim. Ne demek istediğini anlayan anladı"
dedi. Avrupa Karması'na tam yedi Türk atleti alındı
ÇEKYA'DA, 8-9 Eylül'de düzenlenecek IAAF Dünya Kupası'nda 7 Türk atlet, Avrupa Kıta Karması'nda yer aldı. Ostrava kentindeki müsabakalarda, 200 metrede Ramil Guliyev, 400 metre engellide Yasmani Copello, 100 metrede Jak Ali Harvey, 4x100 metrede ise Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu, İzzet Safer ve Aykut Ay piste çıkacak. Kupada, Avrupa'nın yanı sıra Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik karmaları mücadele edecek. Öte yandan Guliyev ve Copello bugün Elmas Lig'de finalin iki yarışmasından biri olan Zürih'te koşacaklar. 30 Ağustos'ta Zürih, 1 Eylül'de ise Brüksel'deki mücadelelerde, yarış galipleri hem sezon birincisine verilen elmas kupayı alacak, hem de 50 bin doların sahibi olacak. Afyon'da parkura tam not
DÜNYA Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayak yarışının hafta sonu gerçekleştirileceği Afyonkarahisar'a, takımların ekipmanlarını taşıyan tırlar gelmeye başladı. TMF Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan, şu ana kadar Honda, Yamaha, Husqvarna'nın kente geldiğini söyledi. Baysan, "Bütün takımlar sınırı geçti. Heyecan artmaya başladı. Çok güzel gelişmeler oldu. Organizasyonu yapan firma ile ilk toplantımızı yaptık. Parkuru çok beğendiler. Biz kendimizi hep övüyorduk ama onlardan bu övgüyü duymak bizi mutlu etti" diye konuştu.