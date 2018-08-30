Samsun’da Golf günleri başlıyor

Turkcell sporun her dalına verdiği katkıya bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun
, yarın başlıyor. Samsun Golf
Kulübü'nde gerçekleştirilecek turnuvaya iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin yanısıra, ulusal ve uluslararası 88 sporcu katılacak. Samsun Golf sahası dünya standartlarında özellikler barındırıyor. 650 dönümlük açık alana kurulan ve deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk sahada 18 çukur bulunuyor.
6.092 metre uzunluğunda, kıyı şeridinde yer alan 'Links' tipinde Türkiye'nin ikinci sahası olan tesis zorluk derecesinin yüksekliği ile dikkat çekiyor.