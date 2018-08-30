Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Samsun’da Golf günleri başlıyor

’da Golf günleri başlıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Platinum Golf Challenge yarın başlıyor. Turnuvada ulusal ve uluslararası 88 sporcu mücadele edecek

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Samsun’da Golf günleri başlıyor
Turkcell sporun her dalına verdiği katkıya bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan Turkcell Platinum Golf Challenge , yarın başlıyor. Kulübü'nde gerçekleştirilecek turnuvaya iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin yanısıra, ulusal ve uluslararası 88 sporcu katılacak. Samsun Golf sahası dünya standartlarında özellikler barındırıyor. 650 dönümlük açık alana kurulan ve deniz dolgusuyla yapılan dünyadaki ilk sahada 18 çukur bulunuyor. 6.092 metre uzunluğunda, kıyı şeridinde yer alan 'Links' tipinde Türkiye'nin ikinci sahası olan tesis zorluk derecesinin yüksekliği ile dikkat çekiyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da Golf günleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN