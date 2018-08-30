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Son dakika: 'den gümüş madalya

Son dakika haberi...Milli atlet , 'in final etabı olan 200 metrede 19.98 derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 22:39
Son dakika: Ramil Guliyev'den gümüş madalya

'in final etabında yarışan milli atlet , erkekler 200 metrede ikinci oldu.

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ve ligin iki finalinden biri olan Zürih Weltklasse Atletizm Yarışmaları'nda piste çıkan Dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, 19.98'lik derecesiyle ikinciliği elde etti.

4 birincilikle Elmas Lig'de 200 metrede en başarılı isim olarak finallere gelen ABD'li Noah Lyles, 19.67'lik zamanlamasıyla podyumun zirvesine çıktı.

Yıl içinde 200 metrede takvimdeki 6 durağın beşinde yer alan Ramil Guliyev, Oslo ve Stockholm'de birinci olurken, topladığı 31 puanla lider Noah Lyles'ın 1 puan arkasında Zürih biletini almıştı.

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Son dakika: Ramil Guliyev'den gümüş madalya
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