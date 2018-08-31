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Anagöz ve Bostan finalde

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Anagöz ve Bostan finalde

Polonya'nın Legnica şehrinde devam etmekte olan Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda iki milli okçumuz finale yükseldi. Klasik yay yarı finalinde Gülnaz Büşranur Coşkun'u 6-0 yenen Yasemin Ecem Anagöz finale yükselerek Danimarkalı Maja Jager'in rakibi oldu. Büşranur'un bronz madalya mücadelesinde rakibi ise Fransız Melanie Gaubil... Makaralı yay yarı finalinde ise Yeşim Bostan, Fransız Sophie Dodemont'u 147- 146 yendi ve finale çıktı. Bostan finalde İspanyol Andrea Marcos'la eşleşti. Erkekler klasik yayda ise , Fransız Valladont Jean-Charles'e 6-4 yenilip, elendi.

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Anagöz ve Bostan finalde
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