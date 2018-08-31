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Ramil&Yasmani podyumdan düşmüyor

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Ramil&Yasmani podyumdan düşmüyor

ELMAS Lig'in final etabında yarışan milli atlet , erkekler de ikinci oldu. 'nin Zürih kentinde düzenlenen ve ligin iki finalinden biri olan Zürih Weltklasse Atletizm Yarışmaları'nda piste çıkan Dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, 19.98'lik derecesiyle ikinciliği elde etti. 4 birincilikle Elmas Lig'de 200 metrenin en başarılı ismi olarak finallere gelen ABD'li Noah Lyles, 19.67 ile ilk sırayı aldı. Erkekler 400 metre engellide ise Yasmani Copello Escobar, 48.73'lük derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

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Ramil&Yasmani podyumdan düşmüyor
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