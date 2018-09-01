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Konya Milosevic’le ’yı devirdi

’ın öğrencileri, ’nın namağlup unvanını Boşnak oyuncuyla bitirdi

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Konya Milosevic’le Malatya’yı devirdi
'de 4'üncü hafta heyecanı, spor-Atiker karşılaşmasıyla başladı. Konuk ekip Konyaspor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibe sezonun ikinci galibiyetini getiren tek golü 14'üncü Deni Milosevic kaydetti. Boşnak futbolcu, Mustapha Yatabare yaptığı verkaç sonrası sol kanattan ceza sahasına sızarken, plase vuruşuyla ağları havalandırdı. 'ın ekibi, puanını 8'e çıkardı. İlk mağlubiyetini alan Evkur ise 7 puanda kaldı.
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Konya Milosevic’le Malatya’yı devirdi
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