Konya Milosevic’le Malatya’yı devirdi

Süper Lig
'de 4'üncü hafta heyecanı, Evkur Yeni Malatya
spor-Atiker Konyaspor
karşılaşmasıyla başladı. Konuk ekip Konyaspor, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibe sezonun ikinci galibiyetini getiren tek golü 14'üncü Deni Milosevic kaydetti. Boşnak futbolcu, Mustapha Yatabare yaptığı verkaç sonrası sol kanattan ceza sahasına sızarken, plase vuruşuyla ağları havalandırdı. Rıza Çalımbay
'ın ekibi, puanını 8'e çıkardı. İlk mağlubiyetini alan Evkur Yeni Malatyaspor
ise 7 puanda kaldı.