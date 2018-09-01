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Okçulukta Avrupa şampiyonluğu

, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışlarıyla yenerek altın madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 14:10
Okçulukta Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Legnica kentinde organize edilen şampiyonada Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer'den oluşan milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

Milliler, 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışları sonrasında rakibine üstünlük sağlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Türkiye Klasik Yay Karışık Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Rusya'ya 5-3 yenildi.

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