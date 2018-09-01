Sürpriz milli takım!

A Milli Futbol Takımı
'nın Rusya
ve İsveç
ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Rizespor'dan kaleci Gökhan Akkan
ve Rapid Wien
'den Mert Müldür
ilk kez davet edildi. F.Bahçe'nin yeni transferi Harun Tekin
ile Caner Erkin
gibi bazı önemli isimler ise kadroda yer almadı. B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Türkiye, 7 Eylül'de sahasında Rusya, 10 Eylül'de de deplasmanda İsveç ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu KALECİLER:
Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor
), Serkan Kırıntılı
(Atiker Konyaspor
), Sinan Bolat
(Royal Antwerp) SAVUNMA:
Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Gökhan Gönül
(Beşiktaş
), Hasan Ali Kaldırım
, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe
), Kaan Ayhan
(Fortuna Düsseldorf
), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram
(Akhisarspor), Serdar Aziz (Galatasaray
) ORTA SAHA:
Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg) FORVET:
Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)