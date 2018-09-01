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Sürpriz milli takım!

Giriş Tarihi: 1.9.2018
A 'nın ve ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Rizespor'dan kaleci ve 'den ilk kez davet edildi. F.Bahçe'nin yeni transferi ile gibi bazı önemli isimler ise kadroda yer almadı. B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Türkiye, 7 Eylül'de sahasında Rusya, 10 Eylül'de de deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu
KALECİLER: Gökhan Akkan (), (), (Royal Antwerp)
SAVUNMA: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), (), , Şener Özbayraklı (), (), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), (Akhisarspor), Serdar Aziz ()
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg)
FORVET: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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Sürpriz milli takım!
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