Süper maç Nadal’ın

Rafael Nadal bugüne kadar 4 maçta set bile vermediği 23 yaşındaki Rus raket Karen Khachanov'u 5-7 7-5 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 yenerken, iki raket turnuva tarihinin en iyi maçlarından birini oynadı. İlk seti 7-5 kaybeden Nadal ikinci setin başında da servis kırdırınca ibre Khachanov'a döndü. Ancak Rus raket 5-4 öndeyken yağmur yüzünden maça verilen ara Nadal için dönüm noktası oldu. Çatı kapanırken taktiğini düşünme fırsatı bulan Nadal moladan iyi döndü ve Khachanov'un kritik çift hataları ile seti 7-5 kazandı. Üçüncü sette iki raket de servis kırdırmadı. Nadal tie-break'te 3-0'ı bulsa da Khachanov rakibine üst üste 3 kere set puanı vermedi ancak üçüncü çift hatası ile seti adeta hediye etti. Tansiyonun tavan yaptığı 4. seti de 7-6 kazanan Nadal maçtan 3-1 galip ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU