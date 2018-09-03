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’da zafer Hamilton’ın

Giriş Tarihi: 3.9.2018
İtalya’da zafer Hamilton’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu. Yarış, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sırada başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 6'ncı, kariyerinin 68'inci şampiyonluğunu yaşadı. Ferrari'den Alman Kimi Raikkonen'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Fin pilot 3. sırada bitirdi. Puanını 256'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 30'a çıkardı. İki sürücüyü, 164 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 159 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izliyor. Sezonun 15. yarışı 16 Eylül'de Singapur'da koşulacak.

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İtalya’da zafer Hamilton’ın
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