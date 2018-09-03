İtalya’da zafer Hamilton’ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı İtalya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Yarış, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ikinci sırada başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 6'ncı, kariyerinin 68'inci şampiyonluğunu yaşadı. Ferrari'den Alman Kimi Raikkonen'in ikinci tamamladığı yarışı, Mercedes'ten Fin pilot Valtteri Bottas 3. sırada bitirdi. Puanını 256'ya yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 30'a çıkardı. İki sürücüyü, 164 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 159 puanla Mercedes'ten Valtteri Bottas izliyor. Sezonun 15. yarışı 16 Eylül'de Singapur'da koşulacak.

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