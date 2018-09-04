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'Avrupa’da Ayın Atleti' adayı

Avrupa Atletizm Birliği’nin internet üzerinden oylamaya açtığı Avrupa’da Ayın Atleti anketinde milli sporcu de yer aldı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 15:37
Ramil Guliyev 'Avrupa’da Ayın Atleti' adayı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, geçen ay Almanya'nın Berlin şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 200 metrede şampiyona rekorunu 19.76'ya indirerek, altın madalya kazanan , Avrupa Atletizm Birliği tarafından Avrupa'da Ayın Atleti ödülüne aday gösterildi. Ankete Twitter ve Facebook üzerinden oy verilebilecek.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından ağustos ayı anketinde erkekler ve kadınlar kategorilerinde şu isimler bulunuyor:

ERKEKLER
Armand Duplantis (İsveç)
Ramil Guliyev (Türkiye)
Zharnel Hughes (Britanya)
Jacob Ingebrigtsen (Norveç)
Koen Naerts (Belçika)

KADINLAR
Dina Asher-Smith (Britanya)
Christin Hussong (Almanya)
Laura Muir (Britanya)
Katerini Stefanidi (Yunanistan)
Anita Wlodarczyk (Polonya)

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Ramil Guliyev 'Avrupa’da Ayın Atleti' adayı
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