Spor turizmini canlandıracak fuar 13 Eylül’de başlıyor

Türkiye'yi spor turizm
i sektöründe daha iddialı bir konuma taşımayı amaçlayan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. CNR EXPO Yeşilköy'de organize edilecek fuar
da, Antalya
'dan Bursa'ya, Tokat
'tan Artvin'e, İzmir'den Erzurum'a kadar Türkiye'nin spor turizmi yönünden ön plana çıkan şehirlerinin potansiyeli, yerli ve yabancı sporseverlere tanıtılacak. Söz konusu fuar, dünyada 200 milyar Dolar üzerinde büyüklüğe sahip olan spor turizminden ülkemizin hak ettiği payı alması açısından büyük önem taşıyor.