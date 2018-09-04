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Spor ini canlandıracak 13 Eylül’de başlıyor

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Spor turizmini canlandıracak fuar 13 Eylül’de başlıyor
Türkiye'yi spor i sektöründe daha iddialı bir konuma taşımayı amaçlayan CNR Sports Week İstanbul, 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. CNR EXPO Yeşilköy'de organize edilecek da, Antalya'dan Bursa'ya, 'tan Artvin'e, İzmir'den Erzurum'a kadar Türkiye'nin spor turizmi yönünden ön plana çıkan şehirlerinin potansiyeli, yerli ve yabancı sporseverlere tanıtılacak. Söz konusu fuar, dünyada 200 milyar Dolar üzerinde büyüklüğe sahip olan spor turizminden ülkemizin hak ettiği payı alması açısından büyük önem taşıyor.
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Spor turizmini canlandıracak fuar 13 Eylül’de başlıyor
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