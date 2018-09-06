ABD açık hava fırını

Amerika'daki sıcak hava dalgası sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta da başrole çıktı. Sıcaklığın 35 ile 40 derece arasında değiştiği gündüz saatlerinde oynanan maçlarda, sert kortta hissedilen sıcaklık 49 dereceyi buldu. USTA (ABD Tenis Federasyonu) sıcağa karşı önlem olarak kadınlara tanınan mola hakkının erkeklere de 3. setten sonra verilmesi kararını alırken, bunu kullanan ilk isimler Djokovic ve Macar rakibi Fucsovics oldu. Djokovic, "Sıcak ciddi bir rakip" derken, daha ilk turda 5 oyuncu, Stefano Travaglia, Ricardas Berankis, Leanardo Mayer, Mikhail Youzhny ve Filip Krajinovic maçlarını tamamlayamadılar.

Büyük favori Federer, Milman'a elenirken sıcakla da baş edemedi ve maçın ardından "Böylesini görmedim" demekle yetindi. ABD'li İsner ise Del Potro karşısında harika başladığı maçta sıcak yüzünden neredeyse nefes alamaz hale geldi ve kaybetti. 2014 şampiyonu Marin Cilic, "Hava koşulları yeterince zorken servis kronometresi her şeyi daha da zorlaştırıyor" diyerek bu sezon oyunu hızlandırmak için başlatılan uygulamayı eleştirdi. Kadınların iki numarası Wozniacki ise "Kendime elimde soğuk bir içecekle plajda hayal ederek sıcakla baş etmeye çalışıyorum" sözleriyle yetindi. Sıcak tenisseverleri de olumsuz etkiliyor. Turnuvanın ikinci gününde bir tenissever maç sırasında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Günde en az 20 kişinin sıcak ve nem yüzünden tıbbi yardım aldığı belirtildi.

YOUZHNY'NİN KARİYERİ BEKLEMEDİĞİ ŞEKİLDE BİTTİ

Sahadan çekilen isimler arasında dünya eski 8 numarası Youzhny'nin bulunması dramatikti. Zira 36'lık Rus raket turnuva sonrası emekli olacağını açıklamıştı. Ancak Youzhny sıcağın kurbanı oldu. Mayer de Laslo karşısında 4. setten önce sahaya tıpkı bir boks maçındaymış gibi havlu atmış ve maçtan çekilmişti.