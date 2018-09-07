Haber Hattı

İsmet Badem, dün sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı. Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı. ÇINARDAN BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ İSMET BADEM'İ DE KAYBETTİK
MEHMET Baturalp, Doğan Hakyemez
ve Battal Durusel
'i
kısa sürelerle kaybeden Türk basketboluna
bir acı haber daha geldi.
Eski basketbolcu, yazar ve yorumcu
İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği
trafik kazasında hayatını kaybetti.
Türkiye'ye basketbolu
sevdiren adam olarak bilinen
Badem'in vefat haberini
oğlu Burçin Badem sosyal
medya hesabından duyurdu.
Burçin Badem, "Maalesef
Babam İsmet Badem'i
Kaybettik! Babam İsmet
Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik.
Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum.
Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız"
ifadelerini kullandı. İsmet
Badem'in vefatı basketbol dünyasını
da hüzne boğdu. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
, twitter hesabından
üzüntüsünü dile getirirken, Ergin Ataman
da
Türk basketbolunun kaybının
büyük olduğunu yazdı.
Kulüpler de başsağlığı mesajları
yayınladı. Badem, cumartesi
Seddülbahir'de son yolculuğuna
uğurlanacak. ÇAYKUR RİZESPOR'DA DENİZLİ SESLERİ
TEKNIK direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da gündeme sürpriz bir aday geldi. Karadeniz ekibinin yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Rizespor'u daha önce de çalıştıran ve Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Mustafa Denizli ile görüşüleceğini açıkladı. Zehiroğlu, "İbrahim Üzülmez ile işlemlerin resmileşmesini bekliyoruz. İgor Tudor'la da görüştük ancak kendisi çocuklarının okulunu gerekçe gösterip teklifimizi kibarca reddetti. Mustafa Denizli hocamızla masaya oturacağız. İnşallah olumlu sonuçlanır" dedi. İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig'de ilk dört haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Çaykur Rizespor, 2 puanla 16. sırada bulunuyor. VOLEYBOLA SPONSOR DESTEĞİ
PROCTER&GAMBLE (P&G) firmasının kadın bakım markalarından Orkid, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na resmi sponsor oldu. İmza töreninde konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, uzun bir süredir P&G ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "2003 yılında Avrupa ikincisi olduğumuz tarihten itibaren Orkid ile iş birlikteliği içinde çalışıyoruz.
P&G ailesine voleybola yaptıkları destekler için ve bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.