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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Haber Hattı
İsmet Badem, dün sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı. Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.

ÇINARDAN BİR YAPRAK DAHA DÜŞTÜ İSMET BADEM'İ DE KAYBETTİK
MEHMET Baturalp, Doğan Hakyemez ve Battal Durusel'i kısa sürelerle kaybeden Türk basketboluna bir acı haber daha geldi. Eski basketbolcu, yazar ve yorumcu İsmet Badem, Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye'ye basketbolu sevdiren adam olarak bilinen Badem'in vefat haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından duyurdu. Burçin Badem, "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik! Babam İsmet Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız" ifadelerini kullandı. İsmet Badem'in vefatı basketbol dünyasını da hüzne boğdu. TBF Başkanı , twitter hesabından üzüntüsünü dile getirirken, da Türk basketbolunun kaybının büyük olduğunu yazdı. Kulüpler de başsağlığı mesajları yayınladı. Badem, cumartesi Seddülbahir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA DENİZLİ SESLERİ
TEKNIK direktör arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da gündeme sürpriz bir aday geldi. Karadeniz ekibinin yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu, Rizespor'u daha önce de çalıştıran ve Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Mustafa Denizli ile görüşüleceğini açıkladı. Zehiroğlu, "İbrahim Üzülmez ile işlemlerin resmileşmesini bekliyoruz. İgor Tudor'la da görüştük ancak kendisi çocuklarının okulunu gerekçe gösterip teklifimizi kibarca reddetti. Mustafa Denizli hocamızla masaya oturacağız. İnşallah olumlu sonuçlanır" dedi. İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig'de ilk dört haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Çaykur Rizespor, 2 puanla 16. sırada bulunuyor.

VOLEYBOLA SPONSOR DESTEĞİ
PROCTER&GAMBLE (P&G) firmasının kadın bakım markalarından Orkid, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na resmi sponsor oldu. İmza töreninde konuşan Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, uzun bir süredir P&G ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "2003 yılında Avrupa ikincisi olduğumuz tarihten itibaren Orkid ile iş birlikteliği içinde çalışıyoruz. P&G ailesine voleybola yaptıkları destekler için ve bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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