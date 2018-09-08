Haber hattı

Muaythai'de tam 42 madalya

Türkiye ?Muaythai Milli Takımı, Karadeniz Ülkeleri Kupası'nda kazandığı 42 madalyayla tarihi bir başarıya imza attı. 18 altın, 16 gümüş ve 8 bronzla takım halinde ikinci olan milli takımların teknik direktörü Yılmaz Çeken, federasyon başkanı Hasan Yıldız ve asbaşkan İsmail Tuğla'ya desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Bize inananları mahcup etmediğimiz için mutluyuz. Bu sporu çok daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

Su Sporları Festivali'nde 7'den 77'ye herkes eğlenecek

Uluslararası Su Sporları Festivali bugün İstanbul Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda başlıyor. İlk kez bu yıl uluslararası statü kazanan festivale, Rusya, İspanya, Arjantin, Almanya ve İngiltere gibi 25 ülkeden 130'u yabancı uyruklu olmak üzere 2500 sporcu katılacak. İki gün sürecek festivalde 9 ayrı branşta ulusal ve uluslararası yarışlar ve turnuvalar düzenlenecek. 7'den 77'ye herkesin keyifli vakit geçireceği festivalde, sporcular yarışırken İstanbullular ise tüm bu yarışları ücretsiz takip edebilecek, birbirinden renkli etkinliklere katılabilecek. Festival, Spor İstanbul'un Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla iş birliği ile düzenleniyor.

Finalin adı Serenaosaka

ABD Açık'ta tek kadınlarda Serena Williams ve Naomi Osaka finale yükseldi. Final maçı bugün TSİ 23:00'te... İlk yarı final maçında Serena Williams, Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 66 dakikada 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi. Maçın ilk iki oyununu Sevastova'nın almasından sonra korta ağırlığını koyan Serena oynanan 13 oyunun 12 tanesini alarak gövde gösterisi yaptı. Diğer yarı finalde ise Serena'nın varisi olarak gösterilen Japon Naomi Osaka, 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'i 6-2 ve 6-4'lik setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı. 36 yaşındaki Serena, ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandığında Osaka 1 yaşındaydı.?