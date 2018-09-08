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Kıtalar Kupası'nda ikinci oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Kıtalar Kupası'nda milli sporcu , erkekler 200 metrede, Türkiye ise erkekler 4x100 bayrak yarışında ikincilik elde etti. Bir diğer millli atlet Yasmani Copello Escobar ise 400 metre engellide dördüncü oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 23:48
Kıtalar Kupası'nda Ramil Guliyev ikinci oldu

Çekya'nın Ostrava kentinde bugün başlayan müsabakalarda, erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu , 20.28'lik süresiyle yarışı ikinci sırada bitirdi.

Panamalı Alonso Edward 20.19'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.36'lık zamanlamasıyla üçüncü sırada yer aldı.

YASMANİ COPELLO ESCOBAR DÖRDÜNCÜ OLDU

Erkekler 400 metre engelli finalinde yarışan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.65'lik derecesiyle dördüncülük elde etti.

Katarlı Abderrahman Samba 47.37'lik süresiyle şampiyona rekoru kırarak birinci olurken, Jamaikalı Annsert Whyte 48.46 ile ikinci, Norveçli Karsten Warholm ise 48.56 ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

TÜRKİYE BAYRAK YARIŞINDA İKİNCİLİK ELDE ETTİ

Günün son yarışında erkekler 4x100 bayrak finalinde Avrupa kıtasını temsil eden Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Emre Zafer Barnes'ın yer aldığı Türkiye, 38.96'lık süresiyle ikinci oldu.

Amerika kıtası adına yarışan Michael Rodgers, Noah Lyles, Yohan Blake ve Tyquendo Tracey'den kurulu takım, 38.05'lik derecesiyle birincilik, Asya-Pasifik kıtasını temsil eden Trae Williams, Joseph Millar, Jin Su Jung ve Jake Doran ise 39.55'lik zamanlamasıyla üçüncülük elde etti.

Şampiyona, yarın düzenlenecek müsabakalarla sona erecek.

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Kıtalar Kupası'nda Ramil Guliyev ikinci oldu
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