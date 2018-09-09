Juan Martin del Potro, ABD Açık'ta 9 yıl sonra finalde

ABD Açık'ta 2009'da zafere ulaşan Arjantinli raket Juan del Potro, tam 9 yıl sonra tekrar bu şansı yakaladı. Del Potro 7-6 ve 6-1 kazandığı setlerden sonra Rafael Nadal'ın sakatlığı nedeniyle çekilmesiyle bunu başarmasından pek memnun olmasa da tekrar final oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu saklamadı. İki finalin arasında bu kadar zaman olmasının sebebi ise Del Potro'nun yaşadığı iki önemli sakatlık. İşte 1.98'lik Arjantinli'nin hikâyesi...

2009'da ABD Açık'ı kazandı, ülkesinde kahraman ilan edildi...

Ama 1 yıl sonra sağ el bileğinden sakatlanınca her şey alt üst oldu.

2011'de tekrar kortlara döndü ve 2014'te Dünya 4 numarasına kadar yükseldi...

Ancak bu sefer de sol el bileğinden sakatlandı ama bu sefer sağlıklı olarak kortlara dönüşü çok uzun sürdü... 2015'te turnuvalara katılsa da sakatlığının etkisini fazlasıyla hissetti. Tam 14 Grand Slam Turnuvası kaçırdı ve ancak iki ameliyattan sonra 15 Şubat 2016'da sağlıklı olarak tekrar tenise dönebildi...

Bu süre içinde dünya sıralamasında 577'nci sıraya kadar geriledi. Forma sponsorunun önceliğini bile kaybetti ve ne verilirse onu giydi.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin adına final oynarken, Novak Djokovic ve Rafael Nadal'ı eledi. Ardından Arjantin'in Davis Cup şampiyonluğunda başrolü oynadı.

2018 ona uğurlu geldi... Indian Wells'te Federer'i yenerek şampiyon oldu...

Ardından Fransa Açık'ta yarı final oynadı ve 3 Ağustos'ta Dünya sıralamasında 3.'lüğe yükseldi.

Del Potro bugün Djokovic'i yenerse bu geri dönüşünü taçlandıracak.

Ancak ikili arasında oynanan maçlarda 14-4 Djokovic üstünlüğü var.

NADAL'IN DİZİ DAYANMADI

Del Potro karşısında setlerde 2-0 geriye düştükten sonra maçtan çekilen Nadal, ABD Açık'ta en çok sahada kalan oyuncuydu; Tam 15 saat, 54 dakika..Ve Thiem ile oynadığı 5 setlik çeyrek final maçı dizindeki sakatlığı da büyüttü. Ve fizik gücü ile ünlü Nadal yarı finalde iflas etti. İlk seti 7-6 kaybettikten sonra ikinci sette artık kortta hareket edemez hale gelen Nadal, oyundan çekildi.

DJOKOVIC AĞIR BASTI

Yarı finalin diğer ayağında Novak Djokovic, Kei Nishikori'yi 3-0 yenerken zorlanmadı. Setleri 6-4, 6-3 ve 6-2 ile kazanan dünya 6 numarası, bugün 14. Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkacak. Bu rakamın Djokovic için ayrı bir önemi var. Zira Sırp raketin, idolü olan Pete Sampras'ın da 14 şampiyonluğu bulunuyor. Eğer Djokovic bugün Del Potro'yu yenerse, Sampras'ı yakalamış olacak.