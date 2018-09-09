Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Su Sporları’nda bir ilk

’nda bir ilk

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Gençlerin ve çocukların suça yönelmesini engellemek, onların polisle yakınlaşmasını sağlamak amacıyla Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Çalışkan Polisler" ekibi, tarafından düzenlenen Uluslararası Festivali'ne katıldı. Dragon Boat müsabakalarına katılarak kürek çeken polisler, çocukların ve gençlerin fahri polis gibi acil durumlarda 155'i aramalarını veya en yakınlarındaki polislere ihbarda bulunmalarını sağlamak için çalışma yaptı. Ekipler, 'deki etkinlik alanında yapılan festivalde stant açarak katılımcılara bilgilendirici broşür dağıttı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Su Sporları’nda bir ilk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN