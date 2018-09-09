Su Sporları’nda bir ilk

Gençlerin ve çocukların suça yönelmesini engellemek, onların polisle yakınlaşmasını sağlamak amacıyla İstanbul
Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Çalışkan Polisler" ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen Uluslararası Su Sporları
Festivali'ne katıldı. Dragon Boat müsabakalarına katılarak kürek çeken polisler, çocukların ve gençlerin fahri polis gibi acil durumlarda 155'i aramalarını veya en yakınlarındaki polislere ihbarda bulunmalarını sağlamak için çalışma yaptı. Ekipler, Maltepe
'deki etkinlik alanında yapılan festivalde stant açarak katılımcılara bilgilendirici broşür dağıttı.