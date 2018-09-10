Can Öncü Dünya şampiyonu

İTALYA'NIN Misano Pisti'nde düzenlenen Red Bull Rookies Cup'ta 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada yer alan Can Öncü, puanını 221'e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti. Can'ın ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına karşın pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu. Can Öncü bu başarısıyla Red Bull Rookies Cup'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da genç şampiyonu ilk tebrik edenler arasındaydı.

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