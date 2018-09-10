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Dünya şampiyonu

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Can Öncü Dünya şampiyonu

'NIN Misano Pisti'nde düzenlenen Rookies Cup'ta 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada yer alan , puanını 221'e çıkartarak şampiyonluğunu ilan etti. Can'ın ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına karşın pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu. Can Öncü bu başarısıyla Red Bull Rookies Cup'ta şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını aldı. Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Red Bull sporcusu da genç şampiyonu ilk tebrik edenler arasındaydı.

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Can Öncü Dünya şampiyonu
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