İşte Serena Williams'ı ağlatan Naomi Osaka

Teniste tek bayanlarda tam 80 yıl sonra 4 Grand Slam'i de farklı oyuncular kazandı. Avustralya'da Wozniacki, Roland Garros'da Halep, Wimbledon'da Kerber ve ABD Açık'ta Naomi Osaka... İlk üç raket tanıdık, peki kim bu Osaka?

Serena Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 24. Grand Slam zaferinden eden genç Japonun ilginç bir hikâyesi var. 27 Kasım 1997'de Serena ilk resmi maçını oynadığında henüz 11 günlük olan Osaka, ilk kez turnuvalara katılmaya başladığında melez olduğunu görenlerin ağzının açık kaldığını söylüyor. Evet, Naomi'nin babası bir Haitili. Zaten, Williams kardeşleri örnek alıp onu tenise başlatan da, bunun için 4 yaşında ABD'ye götüren de o... Ancak Naomi'nin Japonya Tenis Federasyonu'nu seçmesinin sebebi de babası... Zira Japonlar, ABD Tenis Federasyonu'ndan çok daha iyi bir teklif yapmışlar...

JAPONCA ÖĞRENİYOR!

Avustralya'da geçen yıl 3. tura çıktığında dikkatleri çeken genç raketin basın toplantısına Japon medyası da ilgi gösterir. İlk soru İngilizce gelir, ikincisi Japonca. Ve Naomi'nin cevabı herkesi şaşırtır: Sadece İngilizce lüften.. Evet, Osaka doğumlu Naomi, o zaman Japonca bilmiyormuş ama şimdi öğrenmeye çalışıyor ve Japonya'yı ABD'den daha çok seviyor: "ABD'de fazla eğlence yok. Japonya'da 10 kat fazla mutlu oluyorum" diyen Naomi, samuray filmlerinin hayranı. Yolculuklarında da laptopundan Nobunago Concerto (Japon draması) izlemeyi ihmal etmiyor.

"YENDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Yaşanan olaylardan sonra Naomi'nin, "Herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Onu yendiğim için özür diliyorum" demesi de milyonlarca tenisseverin beğenisini kazandı. Ayrıca "Eğlenecek misin?" sorusuna, "Hayır. Biraz oyun oynayıp, uyurum" diyen Naomi, 3.8 milyon $'lık ödülü de kazandı. Genç raket ayrıca, Sybille Bammer'dan sonra Serena'yı oynadığı (2/2) her maçta yenen ikinci isim oldu.

SERENA TİYATROSU

SERENA Williams bir finalden daha fazlasını kaybetti Osaka karşısında. İkinci setin başında, koçunun tribünden kendisine taktik verdiği gerekçesiyle sandalye hakemi Ramon Carlos tarafından uyarılmasına aşırı tepki veren Serena, sürekli gerginliği arttırmaya çalıştı. Servisini kırdırınca raketini kırdı ve kendisine puan cezası veren Carlos'a 'Hırsız' diye bağırdı. Anneliğini bile olaya katan Serena bir de oyun cezası alırken, imajını da zedeledi.