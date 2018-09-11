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3.’nda şampiyon belli oldu

Kadınların yelken sporuna ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen ‘3.’nda ipi Eker Takımı göğüsledi.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 16:56
3.Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda şampiyon belli oldu
Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü'nün düzenlediği sadece kadınların yarışabildiği organizasyonda 14 şirket kıyasıya yarıştı. Geçen yılın birincisi Eker yine ilk sırayı alırken, Burgan Bank ikinci ve Permolit Team Ladies First üçüncü sırayı aldı. Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, "3 yılda 35 kadın yelken takımı yarıştı. Yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu. Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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3.Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda şampiyon belli oldu
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