Carlos Ramos’un dosyası kabarık!

ABD Açık
sona erdi ama tek kadınlar finalinin hakemi Carlos Ramos
hala gündemde. Serena Williams
'ın cinsiyetçilik ve puan hırsızlığıyla suçladığı Ramos'un geçmişte de buna benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. İşte Ramos'un olaylı maçları: 1- RAFAEL NADAL:
2017 Fransa Açık
'ta 4. tur maçı sonrası İspanyol raket, Ramos'u ağır dille eleştirdi. Sebebi ise Ramos'un iki kere Nadal'a 'yavaş oynuyorsun' diye uyarı vermesi... "Üzülerek söylüyorum fakat hakem tamamen bana konsantre olmuştu. Coaching baskısı yaptı. Hakemler oyunu analiz etmek için görev yapıyorlar, bekçilik için değil"
diye çıkışmış İspanyol raket... 2- NOVAK DJOKOVİC:
İşte kafa karıştıran bir örnek. Bu yılki Wimbledon çeyrek finalinde Djokovic ile Nishikori'nin karşılaşmasında; iki oyuncu da tıpkı Serena gibi raketlerini yere vurdular. Ancak sadece Djokovic uyarı aldı. Puan cezası değil, uyarı. Bunu çifte standart olarak nitelendiren Djokovic, "Nishikori de 4. sette aynısını yaptı. Ama Ramos görmediğini söyledi
" dedi. 3- ANDY MURRAY:
2016 Londra Olimpiyatları'ndayız. Ramos, Murray'yi kendisine 'Aptal' dediği iddiasıyla uyarıyor!
Murray ise "Aptal hakem demedim. Aptalca yönetim dedim. Tabi şovun yıldızı olmak istiyorsanız başka" diye açıklamış olayı. 4- VENUS WİLLİAMS:
Ramos abla Williams ile de sorun yaşamış. 2016 Fransa Açık'ta Ramos, Venus'ü tıpkı Serena gibi coaching almakla suçlamış.. Ama Venus, "36 yaşındayım ve bu oyunu temiz oynuyorum" cevabını vermiş.