Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Carlos Ramos’un dosyası kabarık!

’un dosyası kabarık!

En iyi tenis hakemi olarak kabul edilen ’un, finalinde ile yaşadığı krizin benzerlerinin geçmişte de olduğu ancak ilk kez bir oyuncuya ceza verdiği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Carlos Ramos’un dosyası kabarık!
sona erdi ama tek kadınlar finalinin hakemi hala gündemde. 'ın cinsiyetçilik ve puan hırsızlığıyla suçladığı Ramos'un geçmişte de buna benzer sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. İşte Ramos'un olaylı maçları:
1- RAFAEL NADAL: 2017 'ta 4. tur maçı sonrası İspanyol raket, Ramos'u ağır dille eleştirdi. Sebebi ise Ramos'un iki kere Nadal'a 'yavaş oynuyorsun' diye uyarı vermesi... "Üzülerek söylüyorum fakat hakem tamamen bana konsantre olmuştu. Coaching baskısı yaptı. Hakemler oyunu analiz etmek için görev yapıyorlar, bekçilik için değil" diye çıkışmış İspanyol raket...
2- NOVAK DJOKOVİC: İşte kafa karıştıran bir örnek. Bu yılki Wimbledon çeyrek finalinde Djokovic ile Nishikori'nin karşılaşmasında; iki oyuncu da tıpkı Serena gibi raketlerini yere vurdular. Ancak sadece Djokovic uyarı aldı. Puan cezası değil, uyarı. Bunu çifte standart olarak nitelendiren Djokovic, "Nishikori de 4. sette aynısını yaptı. Ama Ramos görmediğini söyledi" dedi.
3- ANDY MURRAY: 2016 Londra Olimpiyatları'ndayız. Ramos, Murray'yi kendisine 'Aptal' dediği iddiasıyla uyarıyor! Murray ise "Aptal hakem demedim. Aptalca yönetim dedim. Tabi şovun yıldızı olmak istiyorsanız başka" diye açıklamış olayı.
4- VENUS WİLLİAMS: Ramos abla Williams ile de sorun yaşamış. 2016 Fransa Açık'ta Ramos, Venus'ü tıpkı Serena gibi coaching almakla suçlamış.. Ama Venus, "36 yaşındayım ve bu oyunu temiz oynuyorum" cevabını vermiş.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Carlos Ramos’un dosyası kabarık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN