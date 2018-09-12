Buz hokeyinde Olimpiyat kalecisi Korsanları seçti

2017-2018 Kadınlar Ligi şampiyonu Buz Korsanları SK bu yıl da sezona iddialı başladı. 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ülkesini temsil eden Rusya milli takımı kalecisi Anna Vinogradova'yı transfer eden Korsanlar şampiyonluğu bu yıl da devam ettirmeye kararlı. Transfer anlaşmasını imzalayan Rusya milli takım kalecisi "İstanbul benim için yepyeni bir deneyim olacak, oldukça heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Ligde 3 yabancı oynatma hakkı olan takımlar transfer arayışlarını sürdürürken Buz Korsanları SK forvet mevkisinde oynayacak transferini de Rusya'dan seçti. Rusya'nın en iyi bayan takımlarından birinin forveti Stevlena Kolmykova ile anlaşan Buz korsanları 2 Rus oyuncunun dışında 1 Slovak Milli oyuncuyu Kadrosuna Dahil Eden Korsanlar Türkiye milli takım oyuncularından da transferiyle gündemde.