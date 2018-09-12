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'na 1 gün kaldı

Yarın başlayacak ’nın 10. ayağında Muğla, hem dünyaca ünlü pilotlara hem de binlerce turiste ev sahipliği yapacak. Türkiye (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı tarihi ralli öncesi SABAH'a konuştu.

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Dünya Ralli Şampiyonası'na 1 gün kaldı

Uluslararası 'nun (FIA) organize ettiği 'nın 10'uncu ayağı " Rallisi" adıyla yarın Muğla'da başlayacak. Organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkıda bulunacağını söyleyen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, tarihi ralli öncesi SABAH'a konuştu. Yazıcı, "Dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ederim. Bu şampiyonaya sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor. Şampiyona, diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

EFSANE OGİER TOZU DUMANA KATACAK

Son 5 yılın şampiyonu, ralli efsanesi Sebastien Ogier de Marmaris'te boy gösterecek. sporcusu, Marmaris'teki yarıştan zaferle ayrılarak, son üç yarışa daha da iddialı girmek istiyor

50 bin turist BEKLENIYOR

"ORGANIZASYON 155 televizyondan yayınlanarak 849 milyon kişiye ulaşıyor. Yaklaşık 50-60 bin yerli ve yabancı turistin sadece Dünya Ralli Şampiyonası için bölgeye geleceği öngörülüyor. Bir yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını Youtube'dan 25 milyon, 155 televizyon kanalından ise 849 milyon kişi seyrediyor. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

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Dünya Ralli Şampiyonası'na 1 gün kaldı
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