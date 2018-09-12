Haber turu

Mustafa V.Koç ödülü Adar'ın
BU yıl ikincisi düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi, 2017'de dünya, 2016-2017- 2018'de de Avrupa şampiyonu olan ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar oldu. "Olimpik Değerlere Katkı" temasıyla yapılan organizasyonda Adar ödülünü Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç'un elinden alırken, 200 bin liraya sahip oldu. Törene Olimpiyat tarihinin ilk altın madalya kazanan Müslüman kadın atleti Nawal El Moutawakel de katıldı. UEFA'dan yeni bir lig geliyor
AVRUPA futbolunun patronu UEFA
, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi
'nin ardından üçüncü bir turnuvayı takvime eklemeye hazırlanıyor. Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) Hırvatistan'daki toplantısının ardından konuşan başkan Andrea Agnelli, UEFA'nın 2021-2022 sezonundan itibaren Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını 96'ya çıkarmayı planladığını söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 32, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 48 takım mücadele ediyor. Kadının eli yelkene değdi
KADINLARIN yelken sporuna ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen, 'Üçüncü Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda ipi Eker Takımı
göğüsledi. İstanbul Yelken Kulübü'nün düzenlediği ve sadece kadınların yarışabildiği organizasyonda 14 şirket kıyasıya kozlarını paylaştı. Geçen yılın birincisi Eker Takımı, yine ilk sırayı alırken, Burgan Bank ikinci, Permolit Team Ladies ise üçüncü oldu. Organisazyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, "Üç yılda 35 kadın yelken takımı yarıştı. Yüzde 70'i yelkenle ilk kez uğraşan kadınlardı. Gururluyuz" açıklamasını yaptı