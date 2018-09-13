Dünya Ralli Şampiyonası'nda start verildi

8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönen organizasyon Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 ünlü sporcunun yer aldığı şampiyonada yerli ve yabancı 350 medya mensubu görev alacak. Dünya Ralli Şampiyonası 155 televizyon kanalından da tüm dünyaya canlı olarak aktarılacak.

Marmaris Netsel Marina önünde düzenlenen sembolik starta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğu, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, sanatçı Emel Sayın ile çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğu yaptığı açıklamada, ''Ülkemiz çok önemli ve güzel bir yarışa ev sahipliği yapıyor. Türk halkı olarak bu yarışlara en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Tüm yarışçılarımıza kazasız belasız bir yarış diliyorum'' dedi.

Organizasyonda yarın Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık ile Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazarı'ndan başlayarak Asparan'da sona erecek Power Stage (avantaj etabı) ile yarışı tamamlayacak. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni ise pazar günü saat 14.30'dan itibaren Asparan Servis Park'taki podyumda gerçekleştirilecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışların son gününde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edeceği bildirildi.