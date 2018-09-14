Haber Hattı

LEİPZİG'DEN İLGİNÇ SİSTEM: CEZANI ÇARKIFELEK BELİRLESİN
Kadrosunda eski G.Saray'lı Bruma'nın da yer aldığı Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de disiplini sağlamak için çok ilginç bir yönteme başvuruldu. Buna göre, oyunculara para cezası vermek yerine 'çarkıfelek' kullanlacak. Futbolcular disipline aykırı davranış sergilediklerinde çarktaki ibrenin işaret ettiği eylemi yapacak. Çarkta top şişirmek, takım yemeği için salata yapmak, stadyum turu rehberliği, personele hediye almak,
antrenmandan önce su şişelerini hazırlamak gibi toplam 12 cezanın bulunduğu bölümler yer alıyor. Çarkta şans bölümü de bulunurken, ibre şansı gösterirse, oyuncu affedilecek. Yeni ceza sistemi için teknik direktör Ralf Rangnick, para cezalarının sonuçsuz kaldığını ve oyuncuların zamanından çalmanın daha etkili olabileceğini savundu. ORDU'NUN STADINA KADIN ELİ DEĞDİ
Kasım ayında açılması planlanan Yeni Ordu
Stadı'nın inşaatında yaşları 20 ile 27 arasında değişen 5 kadın inşaat mühendisi, mimar ve iş güvenliği uzmanı çalışıyor. 20 bin kapasiteli yeni stadın projesinin yapımını üstlenen firmada mimar Büşra Karaca, inşaat mühendisi Kübra Yeşilyurt, iş güvenliği uzmanları Çiğdem Polat ve Nurefşan Aydoğan ile iş güvenliği teknikeri Ceyda Yılmaz görev yapıyor. Mimar Karaca, "Biz ilk büyük şantiye deneyimimizi burada yaşadık. Yaptığımız iş çok stresli ve yorucu ama kesinlikle tadılması gereken bir duygu" dedi. ALİ AY: BENİM FİKRİM YABANCI SAYISININ DÜŞMESİNDEN YANA?
Bursaspor Başkanı Ali Ay, düşüncesinin yabancı oyuncu sayısının azalmasından yana olduğunu söyledi. Ay, "Kulüpler Birliği'nde de konuştum; yabancı sayısının düşmesi taraftarı olduğumu söyledim. Kulüplerin kurtuluşu, altyapı ile olur. Bana 'herkesin altyapısı var ama futbolcu çıkmıyor' dediler. Biz işin kolayına kaçıyoruz. Yurt dışında büyük paralar harcanıyor. Ben olsam federasyonun yerinde her hafta ilk 11'de altyapıdan 2 oyuncu oynatma zorunluluğu getirirdim. 5 yıl yabancısız oynayalım dedim. Onlar da marka değerini söylediler. Bunlar çözülecek, ama doğruyu bulmak önemli" dedi. DÜNYANIN EN HIZLISI USAİN BOLT YER ÇEKİMİNİ DE MAĞLUP ETTİ!..
Dünyanın en hızlı adamı olarak anılan Usain Bolt
, bu kez yer çekimsiz ortamda koştu. Sekiz kez Olimpiyat Şampiyonu olmuş Bolt, bilimsel araştırmalar için özel dizayn edilmiş Airbus Zero-G uçağında Novespace firmasının CEO'su Fransız Astronot Jean- François Clervoy ve Fransız İç Mimar Octave de Gaulle ile yarıştı. Emekli atlet yer çekimsiz ortamın da şampiyonu oldu. Bolt, yarışın ardından uzay yolculukları için özel üretilmiş şampanyadan içti. Yüz metre koşusunda dünya rekoru bulunan Bolt yer çekimsiz ortamda uçuşan şampanya baloncuklarını yakalamaya çalıştı. KENAN SOFUOĞLU F16'YA KARŞI
AK Parti Sakarya
Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu
, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında 3. havalimanının tanıtımı için motosikletle, F-16 savaş uçağına karşı yarışacak. Sofuoğlu, festival kapsamında F-16, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı, motosiklet ve lüks spor otomobilin aynı anda birbiriyle yarışmasının planlandığını ifade etti. Dünyanın en hızlı araçlarının aynı anda yarıştırılmadığını vurgulayan Sofuoğlu, "Bir ilki başarmak istiyoruz ve projenin üzerinde hala çalışıyoruz" diye konuştu. REAL MADRİD BU İKİLİDEN BİRİ İÇİN 372 MİLYON EURO AYIRDI
İspanyol basını, Real Madrid
'in PSG'nin iki yıldızı Neymar veya Mbappe'den birini almak için tam 372 milyon Euro bütçe ayırdığını iddia etti. Habere göre 30 Ocak'ta kasasında tam 190 milyon Euro nakit para bulunan İspanyol devinin, 182 milyon Euro'luk bir krediyi de hazır tuttuğu ve ikiliden birini almak için hazırlandığı vurgulandı. Madrid ekibi yaz transferinde Ronaldo'nun yerini dolduramadığı için eleştirilmişti.