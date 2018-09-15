İlk günün galibi Neuville

Marmaris'in ev sahibi olduğu Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı. Sürücülerin parkurun zorluğu nedeniyle sık sık zaman kaybettiği ilk günü Red Bull
sporcusu Thierry Neuville
en yakın rakibi Sebastien Ogier
'in 0.3 saniye önünde birinci bitirdi. Ula etabında en iyi süreyi yaparak hafta sonu öncesinde iddialı olduğunu kanıtlayan Neuville, iki gün boyunca liderliği Ogier
ile Mikkelsen
ikilisine karşı korumaya çalışacak. Son 5 sezonun şampiyonu Ogier ise ikinci güne sadece 3 salise geride ikinci sırada girdi ve genel klasman liderliği için şansını sürdürdü.