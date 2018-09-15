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İlk günün galibi Neuville

Giriş Tarihi: 15.9.2018
İlk günün galibi Neuville
Marmaris'in ev sahibi olduğu Dünya Ralli Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı. Sürücülerin parkurun zorluğu nedeniyle sık sık zaman kaybettiği ilk günü sporcusu Thierry Neuville en yakın rakibi Sebastien Ogier'in 0.3 saniye önünde birinci bitirdi. Ula etabında en iyi süreyi yaparak hafta sonu öncesinde iddialı olduğunu kanıtlayan Neuville, iki gün boyunca liderliği Ogier ile Mikkelsen ikilisine karşı korumaya çalışacak. Son 5 sezonun şampiyonu Ogier ise ikinci güne sadece 3 salise geride ikinci sırada girdi ve genel klasman liderliği için şansını sürdürdü.
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İlk günün galibi Neuville
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