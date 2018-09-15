Mayweather, Pacquiao maçıyla ringlere dönüyor

Yenilgisiz şampiyon unvanıyla boks kariyerini noktalayan ABD'li Floyd Mayweather, Filipinli Manny Pacquiao ile yıl sonunda maça çıkacağını açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Filipinli boksörle videosunu paylaşan Mayweather, videonun altına "Yıl sonunda Manny Pacquiao ile tekrar ringe çıkacağım" mesajını yazdı.
İkili, 2015 yılında Las Vegas'ta "Yüzyılın Maçı" adıyla düzenlenen orta sıklet unvan karşılaşmasında kozlarını paylaşmış ve Mayweather, sayı farkıyla mücadeleden galip ayrılmıştı.
Kariyerinde çıktığı 50 karşılaşmayı da kazanarak bu alanda rekor kıran 41 yaşındaki Mayweather, geçen yıl emekliye ayrıldığını duyurmuştu.