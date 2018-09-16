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Formula 1 Singapur GP'sinde zafer 'ın

Formula 1'de 'sini Mercedes pilotu kazandı. Bu sonuçla puanını 281'e yükselten İngiliz pilot, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 40'a yükselterek şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 18:32
Formula 1 Singapur GP'sinde zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı 'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 15. mücadelesi, Singapur'daki 5 bin 63 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde 61 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek sezonun 7'nci, kariyerinin 69'uncu şampiyonluğunu yaşadı. Red Bull-TAG Heuer'den Hollandalı 'in ikinci tamamladığı yarışı, Ferrari'nin Alman pilotu üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 281'e yükselten şampiyona lideri Hamilton, takipçisi Vettel ile arasındaki farkı 40'a çıkardı. İki sürücüyü, 174 puanla Ferrari'den Kimi Raikkonen ve 171 puanla Mercedes'ten izledi.

Sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si, 30 Eylül'de yapılacak.

İLK 10

Singapur Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)

7. (McLaren-Renault)

8. Carlos Sainz (Renault)

9. Charles Leclerc (Sauber)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 281 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 241

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 174

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 171

5. Max Verstappen (Hollanda): 148

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 452 puan

2. Ferrari: 415

3. Red Bull: 274

4. Renault: 91

5. Haas: 76

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