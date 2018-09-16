Haber Hattı

Marmaris Rallisi pilotları zorladı!
Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi'nde Yeşilbelde, Datça ve İçmeler etapları tamamlandı. 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde pilotlar parkurda oldukça zorlandı. A Spor
'un canlı yayınla ekranlara getirdiği yarışa damga vuran ise otomobil arızaları oldu. Dünya şampiyonu Fransız pilot Sebastien Ogier, otomobilinin sağ ön tekerinde sorun yaşadı. Belçikalı pilot Thierry Neuville ise aracındaki hasardan dolayı dünkü mücadeleden çekildi. Hayden Paddon ile Jari-Matti Latvala'nın araçları da yarış sırasında stop etti. Günün sonunda ise genel sıralamada Estonyalı pilot Ott Tanak lider oldu. Şampiyona bugün koşulacak yarışlarla sona erecek. Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde
İspanya'nın Castellon kentinde yapılan Avrupa Atletizm U20 Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC-J) yarışmalarında, Türkiye'yi kadınlarda temsil eden Fenerbahçe, şampiyon oldu. 19 yarışmanın 11'inde birincilik, 2'sinde ikincilik, 4'ünde üçüncülük, 1'inde dördüncülük, 1'inde de beşincilik elde ederek yarışmaları tamamlayan Fenerbahçe, toplamda 134,5 puanla zirveye çıktı. Mizgin Ay 200 ve 400 metrenin yanı sıra 4x400'te de altın madalya kazanarak şampiyonanın yıldız oldu. Yarışmalar sonunda İspanya'dan Playas Castellon ikinci, Çek Cumhuriyeti temsilcisi AK Olymp Brno ise üçüncü sırada yer aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbolda gençlerimiz Avrupa şampiyonu
Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Almanya'yı 67-64 yenerek şampiyon oldu. İtalya'nın Udine kentindeki organizasyonda milli takım, finalde ilk periyodu 22-21 önde tamamladı. Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 40-31 üstün girdi. Milliler, üçüncü periyodu da 53-49 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Almanya'yı 67-64 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ü tebrik etti. Mesut Özil'den ikinci dalya
Premıer Lig'de Arsenal'in deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımıyla 200. maçına çıktı. Londra ekibinin 49'da Xhaka ile öne geçtiği maçın 58. dakikasında sahneye çıkan Mesut şık bir golle farkı ikiye çıkardı. Ev sahibinin tek golü ise 90'da Clark'tan geldi. 2013 yılında Real Madrid'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan 29 yaşındaki Mesut Özil, Arsenal forması altında 38 gol ve 71 asiste imza attı. Liverpool Tottenham'ı geçti yola 5'te 5 ile devam dedi İngiltere Premier Lig
'in 5. haftasının en önemli maçında Liverpool deplasmanda Tottenham'ı 2-1 yendi. Wembley Stadı'ndaki mücadelede ilk gol 39'da Wijnaldum'dan geldi ve Jürgen Klopp'un öğrencileri deplasmanda öne geçti. 54'te Firmino, Kırmızılar'ı 2-0 öne geçirdi. Ev sahibi, 90+3'te Lamela ile golü bulsa da maç 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Liverpool 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltirken, Tottenham 9 puanda kaldı Mehmet Özkan Fair Play'e aday
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi. TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanlığını yürüten Erdoğan Arıpınar yaptığı açıklamada, "Altınordu örnek organizasyonlara ve çalışmalara imza atıyor. Fair Play'e bağlı olarak gençlerle ilgili yapılan çalışmalardan dolayı da bu kararı aldık" dedi. Konunun önümüzdeki hafta CIFP toplantısında gündeme geleceği belirtilirken, Dünya Fair Play Ödülleri'nin kazananları ocak ayında belli olacağı ifade edildi.