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Başkan Erdoğan: Gelecek yıl da bu yarışı izleyeceğiz

WRC’de İtalya ve Finlandiya’dan sonra ’te de kazanan ’a ödülünü veren Başkan Erdoğan, “Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız ve yine birlikte bu yarışı izleyeceğiz” dedi.

Eda IŞIK
EDA IŞIK Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Başkan Erdoğan: Gelecek yıl da bu yarışı izleyeceğiz

Cumhurbaşkanı 'te düzenlenen 'nın son etabını izledi ve ödül törenine katıldı. 13 Eylül'de Marmaris Netsel Marina önünde başlayan, dünyaca ünlü pilotların katıldığı ve binlerce turistin ağırlandığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu yarışı olan Rallisi dün sona erdi. Estonyalı sporcu Ott Tanak, 3.59.24.5'lik derecesi ile organizasyonu lider bitirerek Türkiye Rallisi'nin kazananı oldu.

DÜNYA, TÜRKİYE'Yİ İZLEDİ
Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Marmaris ilçemizde çok farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. 133 farklı kanalda yayınlandı, 800 milyon insan izledi. Ülkemizin tüm bu güzelliklerinin dünyada tanınmasına vesile olan bu spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik." FIA Başkanı Todt'a da teşekkür eden Erdoğan, "Başkana huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine birlikte bu yarışmayı izleyeceğiz, takip edeceğiz" dedi.

FIA Başkanı Todt'tan plaket alan Erdoğan daha sonra birinci olan 'a ödülünü verdi. İkinci Jari-Matti Latvala'ya da ödülü Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verildi.

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Başkan Erdoğan: Gelecek yıl da bu yarışı izleyeceğiz
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