Başkan Erdoğan: Gelecek yıl da bu yarışı izleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın son etabını izledi ve ödül törenine katıldı. 13 Eylül'de Marmaris Netsel Marina önünde başlayan, dünyaca ünlü pilotların katıldığı ve binlerce turistin ağırlandığı Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu yarışı olan Türkiye Rallisi dün sona erdi. Estonyalı sporcu Ott Tanak, 3.59.24.5'lik derecesi ile organizasyonu lider bitirerek Türkiye Rallisi'nin kazananı oldu.



DÜNYA, TÜRKİYE'Yİ İZLEDİ

Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Marmaris ilçemizde çok farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. 133 farklı kanalda yayınlandı, 800 milyon insan izledi. Ülkemizin tüm bu güzelliklerinin dünyada tanınmasına vesile olan bu spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik." FIA Başkanı Todt'a da teşekkür eden Erdoğan, "Başkana huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine birlikte bu yarışmayı izleyeceğiz, takip edeceğiz" dedi.

FIA Başkanı Todt'tan plaket alan Erdoğan daha sonra birinci olan Ott Tanak'a ödülünü verdi. İkinci Jari-Matti Latvala'ya da ödülü Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verildi.