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değil, hatasız kazandı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Hızlı değil, hatasız kazandı
TAM sekiz yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen organizasyona 22 ülkeden 58 otomobil, 48'i Türk 116 yarışmacı katıldı.
birincisi Tanak, ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından lüks yatta bir haftalık tatil ödülünü de aldı.
TANAK'IN Ogier ve Neuville gibi favori isimleri geçip, birinciliği kazanması otoritelerce büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Ancak 'teki etapların zorluğu da buna zemin hazırladı ve " olanlar değil, hatasız olanlar kazandı" yorumu yapıldı.
WRC resmi internet sitesinden yarış için "Son yılların en tarihi günleri" değerlendirmesi yapıldı.
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Hızlı değil, hatasız kazandı
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