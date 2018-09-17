Hızlı değil, hatasız kazandı

TAM sekiz yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen organizasyona 22 ülkeden 58 otomobil, 48'i Türk 116 yarışmacı katıldı. ETAP
birincisi Tanak, ayrıca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından lüks yatta bir haftalık tatil ödülünü de aldı.
TANAK'IN Ogier ve Neuville gibi favori isimleri geçip, birinciliği kazanması otoritelerce büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Ancak Marmaris
'teki etapların zorluğu da buna zemin hazırladı ve "Hızlı
olanlar değil, hatasız olanlar kazandı" yorumu yapıldı.
WRC resmi internet sitesinden yarış için "Son yılların en tarihi günleri" değerlendirmesi yapıldı.