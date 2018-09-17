Ott Tanak: Çok zor bir yarıştı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye
Rallisi'nde, birinci olan Tanak, "Marmaris
harika bir yer. Şartlar zorluydu ama her şey çok güzel geçti. Etaplar hem pilotlar hem de arabalar için mücadele gerektirdi. Yolda çok fazla taş vardı. Ama farklı bir şey denemek heyecanlıydı. Bu yarış, çok hızlı olan bir pilotun kazanacağı bir yarış değildi" diye konuştu. Problem yaşamadan şanslarının desteğiyle günü tamamladığını belirten Tanak, "Etaplar bizim için de stres doluydu, diğer takımlar için de. Bütün takım çok iyi iş çıkardı, çünkü etaplar çok zorluydu" dedi.