Turkcell’den dev ortaklık

Turkcell
'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+'tan at yarışı tutkunlarına müjde var. Premier Lig, NBA gibi en iyi organizasyonların resmi yayıncısı olan TV+'ta yer alan Life + birbirinden zengin içeriklerine bir yenisini daha ekliyor
. Bundan böyle at yarışları, uzman yorumcuların en güncel değerlendirmeleriyle canlı olarak Life+ ekranlarında olacak. Kullanıcılar, Life+'a, web'de 'tvplus.com.tr'
adresi ve TV+'ın mobil uygulamasından erişim sağlayabiliyor.
Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresi ise yaklaşık 7 kat arttığını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
"Bu artışta TV+'ın da büyük etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Sektörde en çok UHD kanala sahip olan TV+, 77'si HD olmak üzere 150'den fazla kanalıyla, iki katına çıkmış olan film seçenekleriyle TV+, televizyon izleme alışkanlığını değiştirdi. Hep dediğimiz gibi TV+ en iyilerin buluşma noktası. Ve şimdi de TV+'ın daha da zenginleşen spor içeriğini müşterilerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz
" dedi. TJK Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı
da Turkcell gibi büyük bir teknoloji şirketiyle böyle bir işbirliğinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.