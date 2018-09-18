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’den dev ortaklık

ve İngiltere gibi büyük organizasyonların resmi yayıncısı TV+ bundan böyle at yarışlarını canlı olarak ve en güncel yorumlarla Life+ kanalı aracılığıyla izleyicilerle buluşturacak

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Turkcell’den dev ortaklık
'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu, TV+'tan at yarışı tutkunlarına müjde var. Premier Lig, NBA gibi en iyi organizasyonların resmi yayıncısı olan TV+'ta yer alan Life + birbirinden zengin içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Bundan böyle at yarışları, uzman yorumcuların en güncel değerlendirmeleriyle canlı olarak Life+ ekranlarında olacak. Kullanıcılar, Life+'a, web'de 'tvplus.com.tr' adresi ve TV+'ın mobil uygulamasından erişim sağlayabiliyor.
Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresi ise yaklaşık 7 kat arttığını belirten Turkcell Genel Müdürü "Bu artışta TV+'ın da büyük etkisi olduğunu kabul etmek lazım. Sektörde en çok UHD kanala sahip olan TV+, 77'si HD olmak üzere 150'den fazla kanalıyla, iki katına çıkmış olan film seçenekleriyle TV+, televizyon izleme alışkanlığını değiştirdi. Hep dediğimiz gibi TV+ en iyilerin buluşma noktası. Ve şimdi de TV+'ın daha da zenginleşen spor içeriğini müşterilerimize sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi. TJK Yönetim Kurulu Başkanı da Turkcell gibi büyük bir teknoloji şirketiyle böyle bir işbirliğinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Turkcell’den dev ortaklık
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